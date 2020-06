Sucessor para treinador do Benfica a pensar já na próxima época

Se e quando Bruno Lage deixar o comando técnico do Benfica, a SAD prefere encontrar um sucessor já a pensar na próxima época. Osabe que, além de dar luta ao FC Porto pela conquista do título, e sem esquecer que ainda há a final da Taça de Portugal para disputar a 1 de agosto, precisamente frente aos dragões, os dirigentes encarnados querem preparar a próxima temporada com a máxima antecipação possível.Uma das preocupações dos dirigentes é a eventual disputa do acesso à próxima Liga dos Campeões, caso as águias acabem a Liga no 2º lugar. A 3ª pré-eliminatória está marcada para 15 e 16 de setembro, o que dá sensivelmente um mês de preparação - os jogadores deverão ter duas semanas de férias após o término desta época, a 1 de agosto, pelo que o regresso aos trabalhos será a meio desse mês, apurou oA SAD está consciente da importância da receita garantida com a Champions - no mínimo 40 milhões de euros - e quer evitar a má experiência do FC Porto desta época: Sérgio Conceição teve pouco tempo para reformular a equipa após a chegada tardia de várias reforços e foi eliminado pelo Krasnodar.Daí que a preferência seja encontrar um treinador que pegue de imediato na equipa. Jorge Jesus continua a ser o favorito de Luís Filipe Vieira, sabe o, apesar da sua chegada depender da boa vontade do Flamengo - a cláusula de rescisão de 500 mil euros só pode ser acionada em janeiro de 2021. Mas elementos da estrutura preferem Marco Silva, Leonardo Jardim ou Luís Castro. Em último caso avança uma solução interna: Renato Paiva (treinador da equipa B) ou Luisão (dirigente e ex-capitão).