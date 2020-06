Suíço Seferovic corre para o onze do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Seferovic marcou o golo que deu o início à reviravolta do Benfica no jogo com o Rio Ave e prepara-se para voltar a ser aposta de Bruno Lage para o que falta da temporada.O avançado suíço entrou ao intervalo em Vila do Conde para o lugar de Dyego Sousa e pouco tempo depois cabeceou à barra. Mais à frente, aos 64’, estava no sítio certo para fazer o golo do empate. A atitude e a raça do melhor marcador da temporada passada ...