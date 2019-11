Sul-americanos ficam de fora do jogo do FC Porto

À exceção do Pepe e do Baró, todos os jogadores estão disponíveis para ser convocados". Foi desta forma que Sérgio Conceição revelou, ontem, em conferência de imprensa, a disponibilidade de Marchesín, Uribe, Luis Díaz e Saravia para integrarem a convocatória para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, este domingo, no Estádio do Dragão, diante do V. Setúbal.O quarteto sul-americano, por causa da violação da hora de recolher obrigatório na festa de aniversário da mulher de Uribe, fora afastado da convocatória do último jogo, com o Boavista. Agora, os quatro, apesar de disponíveis para jogar, como explicou o seu técnico, dificilmente serão chamados para defrontar os sadinos, nomeadamente porque, ausentes ao serviço das suas seleções, tiveram menos tempo de treino que outros companheiros.Sobre o adversário deste domingo, o técnico dos dragões diz não saber bem o que vai encontrar. "O importante é passarmos a eliminatória da Taça. É um jogo um pouco mais difícil nesse sentido, mas temos uma ambição enorme em chegar à final", afirmou Sérgio Conceição.Fábio Silva é o novo ‘menino de ouro’ do FC Porto e tem agora uma cláusula de rescisão de 125 milhões de euros. "É apenas um número, não quero saber nada disso. Cláusulas e contratos interessam-me muito pouco ou nada mesmo", garante Conceição, que confia muito no sucesso do pupilo. "Pela estrutura que tem no FC Porto e também familiar, dá-me a entender que as coisas vão correr bem", vaticina o treinador portista.O treinador do V. Setúbal, Julio Velásquez, diz que os sadinos nada têm a perder, apenas a ganhar: "A responsabilidade e a pressão estão do lado deles."