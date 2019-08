Sul-coreanos unem-se para boicotar Cristiano Ronaldo

A ausência de Cristiano Ronaldo no duelo de sexta-feira, entre Juventus e uma equipa de estrelas da K-League, já deu bastante falar e, ao que parece, a insatisfação dos sul-coreanos não se vai ficar pelos processos colocados por alguns fãs junto da agência que organizou a partida. É que, conforme noticiado em alguns portais do país, foi já criada uma espécie de movimento de boicote ao avançado português e às empresas à qual está associado.O movimento tem ganho dimensão e, segundo o 'The Korea Times', estará a ser acompanhado de perto por algumas das marcas que podem sofrer os impactos desta situação, nomeadamente a Nike ou a Sixpad, empresas que patrocinam há vários anos o avançado luso. Por outro lado, em sites de venda de produtos usados estão já a ser transacionadas várias camisolas do avançado português, o que mostra bem a insatisfação que reina no país para com o dianteiro da Juventus.Mas não se pense que esta 'birra' sul-coreana se resume apenas ao 'mundo real'. Também nos vídeojogos se faz sentir, com a KONAMI a temer um boicote à edição deste ano do PES, um título que curiosamente marca o início de uma colaboração de exclusividade com a Juventus. Quanto ao FIFA, o maior impacto é sentido na plataforma Ultimate Team, onde o valor da carta de CR7 tem descido bastante-Por fim, de notar que a Jeep, empresa que patrocina a Juventus, cancelou vários eventos promocionais que tinha agendados para os seus clientes sul-coreanos.