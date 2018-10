Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Super Dragões obrigam à intervenção da polícia junto a loja do Benfica no Mar Shopping

Adeptos do FC Porto tiraram fotos vestidos com o equipamento do clube e entoaram cânticos provocatórios.

17:04

A claque do Futebol Clube do Porto, Super Dragões, concentrou-se este sábado junto à porta da nova loja do Benfica, no MarShopping, em Matosinhos.



A loja inaugurada esta sexta-feira foi visitada por vários membros da claque portista, entre eles estava o líder Fernando Madureira.



Os adeptos do FC Porto tiraram fotos vestidos com o equipamento do clube, entoaram cânticos provocatórios e deixaram vários funcionários e clientes com receio de passar junto à loja.



A PSP foi chamada ao local e acabou por restabelecer a normalidade.