Super Dragões de Amarante levam comida e bens essenciais a quem precisa

Um grupo de Amarante, ligado à claque dos Super Dragões, decidiu no inicio da pandemia do coronavírus que devia ajudar quem mais precisa.Numa página de Facebook, o grupo portista pede a quem queira colaborar com bens essenciais ou alimentares para entrar em contacto com eles. O objetivo é ajudar o maior número de famílias."Nesta luta não há cores somos todos uns pelos outros e juntos iremos vencer", pode ler-se.