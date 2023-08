Super-Paulinho mantém leão no topo

Mais um golo de Paulinho e mais uma vitória do Sporting, que mantém a liderança do campeonato com três vitórias em outros tantos jogos.Intensidade, pressão mas pouca eficácia, nomeadamente no último passe. Esta frase podia muito bem caracterizar a primeira parte do Sporting, até porque o Famalicão foi quase inexistente em termos ofensivos, até ao intervalo.Com o reforço Hjulmand em estreia absoluta, o Sporting empurrou os minhotos para as imediações da sua área. Com sorte e com alguma eficácia, os defesas do ‘Fama’ anularam o caudal ofensivo dos leões, que nunca conseguiram diversificar o jogo de forma a desposicionar a defesa contrária, reforçada muitas vezes com uma formação a seis.Paulinho foi o primeiro a avisar, depois foi Gyokeres. Ambos sem a eficácia de outros jogos. Depois, e até ao descanso, os nervos começaram a apoderar-se da equipa de Rúben Amorim. Algumas decisões do árbitro André Narciso aumentaram o nervosismo dos jogadores do Sporting, mas também a contestação dos adeptos em Alvalade.O Famalicão trouxe do balneário um assomo de atrevimento, mas foi sol de pouca dura. Na outra área, Pote deu o primeiro aviso com um livre à barra. Depois, a justiça no marcador surgiu da cabeça do goleador Paulinho, que estava no sítio certo para o 1-0.O Famalicão mudou algumas peças e começou a incomodar o Sporting. Não criou situações de grande perigo mas deixou aquela sensação de que podia gelar Alvalade, até porque do outro lado os leões não ‘mataram’ o jogo. Tiveram três chances flagrantes, todavia Luiz Júnior foi gigante.Segue segura a caminhada do Sporting no campeonato. Mais um triunfo justo, que peca pelos números curtos. Segue-se a complicada viagem ao terreno do Sp. Braga.O avançado Paulinho foi ontem alvo de uma homenagem pelo facto de ter completado 100 jogos pelo Sporting, momento que contou com a presença de Frederico Varandas, presidente do emblema de Alvalade, e de Manuel Fernandes, glória do clube. O jogador celebrou o feito com o golo da vitória do Sporting.Os jogadores da equipa do Sporting usaram ontem o equipamento CR7, que está a ser um êxito de vendas. Ontem houve filas na loja do clube para o adquirir.O Sporting está na corrida por Matías Soulé, extremo-direito de 20 anos que está na Juventus, avança a imprensa italiana. O jogador argentino não está nos planos de Massimiliano Allegri e está no mercado. Os leões não são o único clube interessado em Soulé. O Frosinone já terá apresentado uma proposta.O lateral-direito Iván Fresneda chegou ontem à tarde a Portugal e já assistiu em Alvalade ao jogo da futura equipa. O espanhol de 18 anos chegou a Tires num jato privado e mais tarde esteve a ver em ação os novos companheiros de equipa. Hoje, o jogador realiza os habituais testes médicos antes de assinar pelo Sporting, até 2028.O negócio com o Valladolid ficou selado depois de o Sporting aceitar pagar nove milhões de euros, mais dois por objetivos. O emblema espanhol fica ainda com 10% de uma mais-valia num futuro negócio.Fresneda chega para competir com Ricardo Esgaio no lado direito da defesa. O espanhol é a terceira opção de Amorim depois de falhadas as contratações de Carmona e Zanoli.