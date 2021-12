Superboavista cilindra Braga na Taça da Liga

O Boavista esmagou esta quinta-feira o Sp. Braga, por 5-1, e apurou-se para a final four da Taça da Liga, onde defronta o Benfica na meia-final. Petit (expulso na partida) leva os axadrezados pela primeira vez para a fase final.Na primeira oportunidade de golo (20’), Sauer surgiu isolado e desfeiteou Tiago Sá . Os bracarenses reagiram, mas foi Musa que aumentou a vantagem, aos 32’. Antes do intervalo, Yusupha fez o 3-0 (34’). Um tormento para o Sp. BragaNa segunda parte, Nathan aumentou para 4-0 aos 50’ e já cheirava a escândalo. Dois minutos depois, Ricardo Horta falhou um primeiro penálti, Manuel Oliveira mandou repetir, e Iuri Medeiros não facilitou na segunda tentativa. No entanto, o inferno não tinha terminado, e Sauer bisou, aos 62’, e fixou o resultado em 5-1. Exibição de luxo do Boavista.Carlos Carvalhal pediu desculpa aos adeptos do Sp. Braga. "Cometemos muitos erros. Fomos uma sombra do que costumamos ser, parabéns ao Boavista. Nada mais há a dizer deste jogo", disse o treinador dos minhotos.Nuno Pereira, adjunto de Petit (expulso durante o jogo), enalteceu a vitória do Boavista. "Não jogámos para empatar, o que já nos servia, mas para ganhar. Isso fez a diferença."