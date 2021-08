Supercampeão com nota artística: Maravilha de Pote garante Supertaça ao Sporting

Adán –





Uma obra-prima de Pedro Gonçalves, Pote, resolveu este sábado o jogo em que o Sporting venceu (2-1) o Sp. Braga e conquistou a 9ª Supertaça da sua história. Um triunfo que se aceita, dado que a equipa de Rúben Amorim foi quase sempre mais perigosa do que a de Carlos Carvalhal.Os guerreiros, contudo, começaram melhor. Dominaram. Não deixaram jogar o adversário, e só não marcaram logo aos 9’ porque Abel Ruiz, na área, atirou ao lado um passe de ‘morte’ de Ricardo Horta. O leão, tímido, respondeu num remate de Pote, para defesa apertada de Matheus.Na segunda ameaça do Sp. Braga, golo. Ricardo Horta picou para Fransérgio. Gonçalo Inácio ficou a ver, foi à queima e ficou fora do lance. Fransérgio, em posição frontal, rematou rasteiro. A bola foi ao poste direito e resvalou para dentro da baliza de Adán. Tinham passado vinte minutos. Depois, o Sporting recompôs-se, sobretudo no meio-campo, em que os passes passaram a ser mais eficazes, alguns deles verticais a criar muito perigo. O ataque continuado do Sporting deu frutos no minuto 29. Grande passe de Nuno Mendes entre os centrais minhotos para Jovane correr solto para a área e disparar rasteiro, sem hipóteses para Matheus. Quatro minutos depois, nova grande jogada. Matheus Nunes soltou para Nuno Mendes ir à linha de fundo centrar para Pote rematar e... magnífica intervenção de Matheus. No minuto 43, a obra-prima da noite. Matheus Nunes recebeu um passe de Palhinha, meteu logo, por alto, em Pote que, de trivela, fez o 2-1. Um golão em qualquer parte do Mundo. Minutos depois acabava uma primeira parte espetacular. Com grande futebol.Após o intervalo, a partida foi intensa, mas menos vistosa. O Sp. Braga voltou a ser a formação que criou o primeiro sinal de perigo, mas Coates, num soberbo corte, tirou o pão da boca a Ricardo Horta. Passado este lance, não mais os arsenalistas voltaram a apoquentar o extremo reduto leonino. O Sporting, por seu lado, entretinha-se a deixar correr o tempo, embora nunca descurasse o contragolpe ou jogadas bem delineadas que provocavam o pânico da defesa adversária. O resultado, aliás, só não foi mais volumoso porque Matheus brilhou num remate de Pote; Sequeira cortou ‘in extremis’ um remate para golo de Pote; e novamente Pote a rematar ao lado numa jogada em que o guarda-redes bracarense não estava na baliza.O segundo golo do Sporting foi sensacional. Pote, na direita, recebeu a bola de Matheus Nunes, dominou e rematou de pé direito, de trivela. Matheus ainda voou, mas nada pôde fazer. A bola entrou que nem um foguete no ângulo superior direito.Palhinha, Pote, Matheus Nunes e Fransérgio tiveram entradas duras. Demasiado duras. Destoaram num jogo movimentado, intenso, em que as duas equipas lutaram durante os noventa minutos e, durante largos minutos, deram espetáculo.João Pinheiro mostrou este sábado que está a caminho de ser um dos melhores árbitros da atualidade. Deixou jogar. Não foi em fitas de alguns jogadores e mostrou os cartões que tinha de mostrar. Resumindo - fez um bom trabalho.Sem trabalho e sem hipótese no golo.Deixou-se surpreender por Fransérgio, que rodopiou e fez golo.Lutou muito para travar os avançados.Alguns passes erradas mas não complicou.Subiu pouco. Pareceu condicionado. o Matheus Nunes – Foi o motor. Fez a transição do jogo defensivo para o ofensivo com mestria. Grande passe no golo de Pedro Gonçalves.Faz o trabalho de sapa. Incansável na recuperação. Inicia a jogada do 2º golo.É um predestinado. Grande visão de jogo e uma precisão de passe incrível. Assistiu Jovane no primeiro golo.Viu Matheus negar-lhe um golo com uma grande defesa. Redimiu-se com um golão de trivela que consumou a reviravolta no marcador. Teve nota artística elevada.Quer agarrar o lugar e está a consegui-lo. Marcou o primeiro golo e esteve perto de bisar.Empenhado, mas quando falha acaba por ficar condicionado.Refrescou o ataque e trouxe inquietação à defesa bracarense.Teve pouca bola. Ajudou a defender.Uma falta perigosa perto da área.Remate de longe.Na primeira parte, foi ele que criou os desequilíbrios a favor do Sp. Braga. Excelente assistência para Fransérgio marcar e mais um par de bons passes. Não teve o apoio necessário.