Superliga Europeia: A curta história de uma vitória dos adeptos contra os milhões

O cronómetro parou aos 2880 minutos. Foi este o tempo útil da Superliga europeia, mas os descontos podem ainda estar por vir. Os planos megalómanos que previam uma distribuição de 3,5 mil milhões pelos 12 clubes fundadores caíram por terra... pelo menos para já.



O projeto liderado por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e pelo banco JPMorgan para derrubar o modelo atual do futebol europeu - comandado pela FIFA e UEFA - revelou-se um fracasso quando confrontado com a paixão dos adeptos, jogadores e as intenções dos principais líderes europeus, que desde logo se mostraram contra a 'americanização' do desporto-rei na Europa.



Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, Emmanuel Macron, líder francês e até António Costa em Portugal arrasaram o anúncio pouco tempo após os primeiros ecos surgirem na imprensa internacional.



AC Milan, Inter de Milão e Juventus, da Liga italiana, Real Madrid, Atlético de Madrid e FC Barcelona, da Liga espanhola, e os 'Big 6' ingleses eram os predestinados. Mas, mesmo após ameaças à FIFA e UEFA com ações em tribunal e um clima, os clubes fundadores começaram a 'cair'.







Crise nos clubes

A Superliga europeia entrava no seio destes clubes como uma tábua de salvação e uma injeção de capital importante numa fase crítica devido à pandemia. A pandemia veio condicionar duramente as contas e os investimentos dos principais clubes europeus. As vinte equipas mais ricas estão em vias de perder cerca de mil milhões de euros em receitas até ao final da presente temporada, devido à pandemia de Covid-19.O Barcelona foi o clube com maiores receitas na temporada passada - 2019/20 - apesar da queda de 15%. 715 milhões de euros foi quanto o clube catalão arrecadou segundo um relatório da Deloitte em 2019/20. No entanto, as contas dos blaugrana apresentaram uma duplicação da dívida líquida para 488 mihões de euros.Em 2020, o Arsenal despediu 55 funcionários devido a problemas financeiros provocados pela Covid-19. Entre os despedimentos estava até a mascote do clube.O denominador comum a estas duas equipas é a falta de títulos europeus nos últimos anos e a redução de receitas provenientes das provas da UEFA/FIFA, muito devido às fracas prestações na Liga dos Campeões.O desinvestimento em grandes contratações e a redução das folhas salariais de jogadores e staff tem sido regra na maioria dos emblemas europeus.A Superliga europeia entrava no seio destes clubes como uma tábua de salvação e uma injeção de capital importante numa fase crítica devido à pandemia.





Três dos clubes pertencentes ao 'big six' inglês que estava convidado para a Superliga europeia têm proprietários norte-americanos e ligados ao desporto nos EUA.

As reações não se fizeram esperar de todos os quadrantes, do desporto à política, com todos, à exceção dos envolvidos, a condenarem o 'capricho' destes 12 clubes, comandados pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.



"A UEFA e o futebol estão unidos contra a proposta que vimos de alguns clubes na Europa que são movidos pela ganância. Toda a sociedade e os governos estão unidos contra estes planos cínicos, que são contra o que o futebol deve ser", defendeu o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, equivalendo a Superliga a "cuspir na cara de todos os que gostam de futebol" e apelidando de "cobras" movidas por "ganância, egoísmo e narcisismo" as equipas dissidentes.



Mais ou menos violentas, as críticas ao projeto da Superliga uniram FIFA, federações e governos nacionais -- incluindo o português -, instâncias europeias, mas também equipas de elite, como os poderosos Bayern Munique, Borussia Dortmund, ou Paris Saint-Germain, treinadores, como Pep Guardiola (do Manchester City), ou atuais e antigos jogadores, com destaque para o português Bruno Fernandes, estrela do Manchester United, e para o capitão do Liverpool, Jordan Henderson, o mais inconformado dos jogadores da Premier League -- chegou a convocar uma reunião de capitães para hoje, cancelada após o recuo dos 'Big 6'.



Em Portugal, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, admitiu terem existido alguns contactos informais de alguns clubes sobre a matéria, aos quais não deu "grande atenção", por serem "algo que é contra as regras da União Europeia e da UEFA", enquanto Sporting, Benfica e Sporting de Braga se opuseram veementemente à criação da Superliga. Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.



They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021 Gary Neville is the people's hero right now. Unreal piece of television about the European Super League. pic.twitter.com/ypdQbdQfs7 — Football Tweet (@Football__Tweet) April 18, 2021 (1/2) We must defend a values-driven European model of sport based on diversity and inclusion. There is no scope for reserving it for the few rich and powerful clubs who want to severe links with everything associations stand for: — Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 18, 2021

A vitória dos adeptos

Face à contestação dos adeptos e das autoridades governativas e do futebol, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea iniciaram a debandada do projeto da Superliga na terça-feira, seguindo-se Atlético de Madrid e Inter Milão. A Superliga europeia fica assim em suspenso. Mais festejada que um golo aos 90' minutos. A derrota da Superliga europeia foi uma vitória para os adeptos de muitos dos clubes participantes. Os 'blues' do Chelsea convocaram uma grande manifestação contra a entrada do clube na prova e o momento em que foi anunciada a 'morte' da prova foi festejado como se da conquista de um troféu se tratasse.Os adeptos do Manchester United chegaram mesmo a invadir o centro de treinos em discórdia com a decisão do clube em entrar na nova prova milionária. Os adeptos entraram no Complexo de treinos de Carrington com tarjas com a inscrição "Glazers out" [Fora Glazers], em alusão à família proprietária do clube, e com a indicação "Nós decidimos quando vocês jogam".Face à contestação dos adeptos e das autoridades governativas e do futebol, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea iniciaram a debandada do projeto da Superliga na terça-feira, seguindo-se Atlético de Madrid e Inter Milão. A Superliga europeia fica assim em suspenso.