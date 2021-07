Supertaça: Duelo de campeões em Aveiro

Sporting ou Sp. Braga. Uma destas equipas será a vencedora da Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa deste sábado, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.Além de decidir o primeiro troféu da época, a partida de sábado tem o aliciante extra do regresso do público aos estádios, quase um ano e meio depois de jogos constantes à porta fechada - com raras exceções - devido à pandemia. As bancadas poderão estar ocupadas, no máximo, por 8996 espectadores (a lotação disponível), revelou a FPF ao CM. Cada um dos finalistas teve direito a metade dos bilhetes.Frente a frente estarão os clubes que na época passada venceram as duas principais competições nacionais. Dezanove anos depois, Rúben Amorim devolveu o título de campeão nacional aos leões, mas está consciente de que um arranque em falso na nova temporada rapidamente esgotará o crédito acumulado.Além disso, o clube de Alvalade não quer desperdiçar a oportunidade de deixar o rival Benfica para trás no que diz respeito à contabilidade das Supertaças. Os dois históricos de Lisboa têm oito troféus cada um e juntos não chegam perto do FC Porto, o grande dominador desta competição, com 22 vitórias desde 1979, quando a prova se disputou pela primeira vez.Boavista (três) e V. Guimarães (um) completam a lista de vencedores, na qual não consta o Sp. Braga. Os minhotos, vencedores da Taça de Portugal, procuram arrebatar uma inédita Supertaça à segunda tentativa - perderam a primeira final.– Quando começámos ninguém dava nada por nós. Agora, a responsabilidade é maior, temos já um ano de trabalho. Não estamos num nível superior aos adversários, não temos o mesmo orçamento nem a mesma experiência. Não mudou assim tanto. Temos é uma época de trabalho.– Temos o plantel que queremos. Gosto muito de todos os jogadores. Fomos buscar jovens, o [Ricardo] Esgaio, que era um jogador que precisávamos pela capacidade tática, técnica e física, e o Vinagre, que é um talento.– Estão todos preparados. O João Mário tem uma experiência diferente, muitos anos ao mais alto nível, não perde a bola. O Dani [Daniel Bragança] com um talento enorme; o Matheus Nunes é mais rápido, mais forte, consegue jogar entre linhas, ir no espaço. E ainda temos o Tabata.– O importante é ganhar o próximo jogo, que já nos dá um título."A detenção de Luís Filipe Vieira não me surpreendeu a mim nem a ninguém", disse Frederico Varandas, presidente do Sporting, numa entrevista ao ‘Expresso’ em que atacou ainda o homólogo portista, Pinto da Costa, lembrando as escutas do processo Apito Dourado. Também Rúben Amorim abordou a detenção do ex-presidente do Benfica. "Não é o momento ideal para comentar. Sempre tive uma relação muito boa com ele e é sempre triste ver estes momentos. É sempre mau o futebol português ser falado por estes motivos", disse o treinador do Sporting, que jogou no Benfica durante a gestão do ex-dirigente.– Com muito respeito pelo Sporting, mas queremos vencer e colocar a Supertaça em Braga. Trata-se de um troféu que, em cem anos de história, o clube nunca venceu.– Nos testes da pré-época respondemos bem, sempre de forma crescente. Vamos iniciar a época já perto do nosso melhor. Acho que as duas equipas chegam a este jogo em igualdade de circunstâncias.– Num jogo desta natureza, uma final, os pormenores são muito importantes. Trabalhámos para estar no máximo, mas é um jogo de resultado imprevisível. Concentração e foco são cruciais.– A ansiedade natural das finais. Mas o Sp. Braga tem a obrigação de lutar sempre para vencer. Frente ao Sporting, Benfica ou FC Porto.– É apetecível, claro. Para além de que, para nós, é sempre importante fazer o que ainda não foi feito."A pré-época revelou que mantemos a consistência da temporada passada, por isso, a equipa está muito confiante", disse o lateral-esquerdo Sequeira, que, à possibilidade de ter pela frente o ex-companheiro Ricardo Esgaio, disse apenas que "faz parte do jogo".