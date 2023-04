A apatia manifestada por Roger Schmidt nos dois últimos jogos do Benfica foi recebida com surpresa, sobretudo, e alguma apreensão tendo em vista o futuro.



O Correio da Manhã sabe que, internamente, causou perplexidade a pouca iniciativa revelada pelo técnico a partir do banco de suplentes para inverter o rumo dos acontecimentos frente a FC Porto e Inter Milão.









Ver comentários