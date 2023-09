Surpresa na defesa: Veja o onze do FC Porto para a receção ao Gil Vicente

O FC Porto recebe este sábado o Gil Vicente, a partir das 20h30, para a 6.ª jornada da Liga Betclic. Os dragões podem colocar-se provisoriamente no comando do campeonato e estas são as opções de Sérgio Conceição para a partida:



ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Eustáquio e Varela; André Franco, Iván Jaime e Galeno; Taremi





: Cláudio Ramos, Francisco Conceição, Pepê, Jorge, Nico, Fran Navarro, Romário Baró, Toni Martinez e Gonçalo Borges: Andrew; Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes e Buta; Tiba, Dominguez, Murilo, Martim Neto e Félix; Depú: Vinicius; Kiko, Tidjany Toure, Fujimoto, Marlon, Roan, Baturina, Mory Gbane e Thomas Lopes

