Surpresa na Taça da Liga: Casa Pia elimina Boavista e várias equipas da Primeira Liga fora de prova

O Casa Pia protagonizou este sábado a vitória mais surpreendente na segunda fase da Taça da Liga ao eliminar o Boavista por 2-0.Moreirense, Nacional, Tondela e Belenenses também foram afastados da competição.O Casa Pia, da II Liga, venceu este sábado o Boavista, da I Liga, por 2-0, na segunda fase da Taça da Liga de futebol, e apurou-se de forma surpreendente para a fase de grupos da competição.Martim Maia, aos 47 minutos, fez o primeiro golo para o conjunto lisboeta, que dilatou a vantagem por Wilson Kenidy, aos 83.Com o jogo a decorrer no reduto emprestado de Mafra, a primeira ocasião de relevo pertenceu às 'panteras', com Yusupha a rematar com ângulo apertado para defesa de Rafael Marques, aos 33 minutos.João Coito, de livre direto, respondeu pelos lisboetas, mas Bracali mostrou-se atento.Antes do intervalo, os 'axadrezados' ainda ameaçaram a baliza de Rafael Marques, através de um remate potente de Gustavo Sauer à entrada da área, mas o guardião mostrou bons reflexos.A abrir o segundo tempo, o Casa Pia chegou à vantagem, através de um cruzamento em jeito de remate de belo efeito por parte de Martim Maia.Gustavo Sauer, aos 55 minutos, foi o primeiro jogador a procurar o empate, mas o remate saiu por cima. Aos 59, o recém-entrado Mateus, com um cruzamento longo, encontrou Yusupha ao segundo poste, com o gambiano a atirar ao lado.O Casa Pia conseguiu suster as transições ofensivas do Boavista e, em sucessivos contra-ataques, colocou a formação 'axadrezada' em sentido, o que culminou, aos 83 minutos, no segundo golo da equipa lisboeta, por Wilson Kenidy, que, isolado a passe de Jean, não tremeu frente a Bracali.