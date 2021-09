Vindo de uma goleada aos pés do Ajax, no regresso à Liga dos Campeões, o Sporting visita este domingo o reduto do Estoril, a equipa sensação deste arranque de Liga Bwin, numa partida na qual Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial.



ONZE DO SPORTING: Adán; Matheus Reis, Coates e Neto; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Vinagre; Sarabia, Nuno Santos e Paulinho.

Ver comentários