Surpresa no onze do Sporting para a receção ao Rio Ave

Suplentes: Franco Israel, Matheus Reis, Gyökeres, Luís Neto, Dário Essugo, Trincão, Geny, Fresneda e Daniel Bragança

Magrão; Pantalon, Aderllan Santos e Patrick; Costinha, Guga, Amine e Sávio; Joca, Fábio Ronaldo e Leonardo Ruiz

Suplentes: Jhonatan, Miguel Nóbrega, Hernâni, Vítor Gomes, Ventura, Lomboto, Ukra, João Graça e Zé Manuel

O Sporting recebe o Rio Ave (20h15), em jogo da 6.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Rúben Amorim e Luís Freire para esta partida, que será disputada no Estádio de Alvalade. Gyökeres começa no banco.Adán; Diomande, Coates e Inácio; Esgaio, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Edwards, Pote e Paulinho