Surtos de Covid-19 levam ao adiamento de quatro jogos do campeonato italiano de futebol

Pelo menos quatro jogos do principal campeonato italiano de futebol, previstos para esta quinta-feira, foram adiados devido a surtos de covid-19 e respetivas ordens de confinamento das equipas por parte das autoridades locais de saúde.

Para já, Bolonha-Inter Milão, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Veneza são as partidas em causa, num total de 10 jogos agendados para este dia feriado em Itália. Somente a Udinese, 15.ª classificada, conta com um jogador português no plantel, o avançado Beto.

Ao todo, há mais de 70 atletas do campeonato transalpino atualmente infetados com o SARS-CoV-2.

