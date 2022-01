Mile Svilar testou positivo à Covid-19. O guarda-redes será, assim, baixa para os próximos compromissos da equipa principal do Benfica e para os da equipa B, por quem fez oito jogos esta época.O camisola 1 já está em isolamento, sendo que a notícia foi dada a partir das plataformas oficiais do clube."O Sport Lisboa e Benfica informa que Svilar teve resultado positivo nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional", lê-se no comunicado.