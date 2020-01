Taça da Liga decide futuro de Silas no Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



O futuro de Silas no Sporting está dependente da campanha da equipa na Taça da Liga, apurou oA derrota de sexta-feira com o rival Benfica, por 0-2, em Alvalade, deixou os leões a 19 pontos de distância da liderança da Liga no final da primeira volta.As derrotas em casa com o FC Porto (1-2) e agora o Benfica (0-2) levam os dirigentes leoninos a questionar as capacidades da equipa técnica. A formaç... < br />