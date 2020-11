Fabril 0-0 FC Porto

O FC Porto desloca-se este sábado (14h30) ao terreno do Fabril, equipa que milita no Campeonato de Portugal, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.: Diogo Costa; Carraça, Loum, Sarr e Manafá; Felipe Anderson, Romário Baró e Otávio; Nakajima, Toni Martínez e Taremi.Marreiros; Nuno Longo, Leo Soares, Rony e Jairo; Reginaldo, Diogo Palma e Nuno Sá; Daniel Oliveira, Adjeil e Ivan Reis.

1' Início do jogo. FC Porto começa com a posse da bola



2' Taremi perto de abrir o marcador. Cruzamento bem medido de Manafá junto à linha de fundo e cabeçada do iraniano ligeiramente ao lado.



8' Diagonal de Manafá abre espaço para Taremi ganhar a linha de fundo, mas o remate de Felipe Anderson, na sequência de um ressalto defensivo, foi interceptado pela defesa do Fabril.



9' Livre em posição frontal favorável ao FC Porto. Sarr encarregou-se de bater o pontapé, mas o lance de laboratório à procura de Nakajima perdeu-se pela linha de fundo.



11' Excelente ocasião de golo para o FC Porto, mas Toni Martínez, em posição privilegiada para abrir o marcador na sequência de um cruzamento rasteiro de Manafá, atirou muito por cima.



12' Ivan Reis, do Fabril, força Sarr a um carrinho junto à linha de fundo, mas o pontapé de canto não teve a melhor sequência.



20' Partida praticamente de sentido único com o FC Porto a usufruir quase sempre da posse de bola e a tentar encontrar uma brecha na coesão defensiva do Fabril.



25' Fabril resiste. Terceiro canto consecutivo para os dragões no espaço de um minuto sem dividendos práticos.



29' Primeira ameaça do Fabril. Sarr perdeu a bola no flanco esquerdo, mas o remate de Nuno Sá saiu frouxo.