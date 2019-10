Benfica e FC Porto já conhecem adversários na 4ª eliminatória da Taça de Portugal

Os 32 clubes ainda em prova na Taça de Portugal de futebol ficam esta segunda-feira a conhecer os adversários nos jogos da quarta eliminatória, num sorteio que tem no Sporting, detentor do troféu, o principal ausente.



FC Porto vs V. Setúbal

SC Braga vs Gil Vicente

Vizela vs Benfica

Chaves vs Belenenses SAD

Rio Ave vs Alverca

Sintra Football vs Marinhense

Espinho vs Arouca

Moreirense vs Mafra

Ac. Viseu vs Feirense

Famalicão vs Académica

Paços de Ferreira vs Sanjoanense

Sertanense vs Farense

Anadia vs Beira Mar

Leixões vs Santa Clara

Varzim vs Loures

Pedras Salgadas vs Canelas



