O Sp. Braga tem nas duas Taças do calendário nacional a tábua de salvação para uma época abaixo do esperado no campeonato. A conquista de um troféu é, neste momento, a única forma de evitar que a temporada seja um fracasso total.









À 14ª jornada, o Sp. Braga ocupa o 4º lugar do campeonato e está fora da luta pela 3ª posição, que garante uma vaga no play-off de acesso à Champions - os minhotos estão a 9 pontos do Benfica, atual terceiro classificado.

Uma das metas traçadas pelo clube presidido por António Salvador era intrometer-se entre os grandes na disputa pelos milhões da liga milionária. Já na época passada esse objetivo não foi concretizado, o que acabou por ser mitigado pela conquista da Taça de Portugal frente ao Benfica.





É um cenário em tudo idêntico que Carlos Carvalhal enfrenta agora. O treinador, apesar dos resultados aquém das expectativas, irá terminar a época nos arsenalistas, a menos que surja uma oportunidade no estrangeiro - o Flamengo está atento à situação do técnico português, embora a primeira opção ainda seja Jorge Jesus. Mas Carvalhal sabe que lhe é exigido, com o plantel que tem, que enriqueça o palmarés do clube.





A Taça da Liga é a primeira oportunidade. O Sp. Braga está no 2º lugar do seu grupo, mas só precisa de vencer o Boavista, amanhã, para chegar à 1ª posição, a única que garante entrada na ‘final four’ da competição, agendada para janeiro de 2022.





Carvalhal não pode contar com os lesionados David Carmo, Sequeira e Castro, estando em dúvida Raul Silva e Galeno. Se recuperar a tempo, é garantido que a dupla vai a jogo, uma vez que o técnico não vai fazer qualquer poupança.