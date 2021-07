TAD suspende interdição de Alvalade sobre irregularidades na inscrição de Rúben Amorim

O Sporting venceu o primeiro ‘round’ de nova batalha legal com o Conselho de Disciplina (CD) da FPF, desta feita, na sequência do castigo aplicado em finais de maio, no processo relativo às alegadas irregularidades na inscrição de Rúben Amorim como treinador principal. O CD absolveu, então, o técnico e a SAD por falsas declarações e fraude, fraude na celebração dos contratos, quadro técnico sem as habilitações mínimas e inobservância de outros deveres (neste caso, por prescrição); decidiu, no entanto, sancionar os leões com um jogo de interdição do Estádio José Alvalade, além de aplicar uma multa de 9563 euros.



