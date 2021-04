O Marítimo recebeu e venceu esta quarta-feira o Rio Ave com um golo de Joel Tagueu a dar justiça ao marcador, desfecho que permitiu à equipa sair da zona de despromoção.









Os madeirenses entraram mais acutilantes e Joel Tagueu inaugurou o marcador logo aos 12’. E podiam ter ampliado quando Pelé, num momento de desconcentração, permitiu que Rafik Guitane ‘roubasse’ o esférico e surgisse isolado perante Kieszek, que efetuou uma defesa de recurso. E, também, numa cabeçada (45+1’) de Cláudio Winck ao poste.

Na segunda metade, o Rio Ave subiu as linhas e foi à procura do empate, mas a maior percentagem de posse de bola não foi traduzida em golos. Mesmo assim, no minuto 86, Guga acertou no poste da baliza insular. Já a formação de Julio Velázquez mostrou-se confortável a defender e nunca perdeu a concentração, mantendo a preciosa vantagem.