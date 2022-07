José Mourinho foi distinguido com o prémio ‘Talento que Marca o Mundo’ referente ao mês de maio. O técnico da Roma foi o mais votado pelos embaixadores da Liga Portugal. Em maio, Mourinho conquistou a primeira edição da Liga Conferência graças à vitória dos romanos diante do Feyenoord (1-0).



“Primeiro que tudo quero agradecer aos embaixadores da Liga Portugal que votaram e me atribuíram este prémio.









Ver comentários