Talento que marca o Mundo: Ronaldo é o primeiro galardoado com trofeu da Liga de Portugal

Cristiano Ronaldo é o primeiro galardoado com o troféu Talento que Marca o Mundo, uma distinção criada pela Liga Portugal e que se destina a jogadores e treinadores portugueses que se destacam além-fronteiras."De recorde em recorde e sempre apostado em continuar a fazer história. Esta é a mentalidade inigualável de Cristiano Ronaldo, que continua a elevar ao expoente máximo o talento oriundo da Liga Portugal pelo mundo, conquistando, assim, a primeira edição do prémio Talento que Marca o Mundo", pode ler-se num comunicado publicado no site da Liga, referindo que a decisão foi "unânime"."Os embaixadores da Liga decidiram premiar o incrível mês de setembro do capitão da seleção nacional", acrescentou o organismo.De regresso ao Manchester United, após a saída dos italianos da Juventus, em setembro, Ronaldo apontou três golos na liga inglesa e dois na Liga dos Campeões. Na seleção já soma 115 golos, marca que é um recorde mundial.E Ronaldo não esqueceu os companheiros de equipa nesta conquista: "Agradeço à Liga Portugal esta distinção, que muito me honra e me deixa orgulhoso. Este prémio, contudo, não seria possível sem a ajuda dos meus companheiros, a quem também agradeço e com quem partilho este troféu."