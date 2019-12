Tapsoba abre guerra entre Benfica e FC Porto

O defesa-central Edmond Tapsoba, do V. Guimarães, está a abrir uma guerra entre o Benfica e o... FC Porto, apurou oA notícia sobre um suposto interesse dos encarnados no jogador do Burquina Faso, de apenas 20 anos, obrigou a SAD da Luz a desmentir esta sexta-feira à tarde a possibilidade de Tapsoba rumar ao Benfica. "A notícia é totalmente falsa e não tem qualquer fundamento. Não tem igualmente fundamento o interesse do Sport Lisboa e Benfica em qualquer outro jogador da Liga", escreveu o clube no seu site oficial.Este rápido desmentido aconteceu porque o Benfica acredita, apurou ojunto de fonte próxima da SAD, ter sido o FC Porto a fazer circular a notícia nos órgãos de comunicação social no sentido de criar instabilidade em vésperas das águias se deslocarem a Guimarães, na 15ª jornada da Liga. O estádio minhoto é habitualmente um palco adverso aos visitantes, muito mais quando existem episódios que possam aumentar a animosidade contra o adversário. O empresário do jogador é o luso-brasileiro Deco, que vestiu seis temporadas a camisola do FC Porto.O jogador africano tem sido um dos destaques deste campeonato (sete golos) e é um alvo apetecível por vários clubes.O V. Guimarães apressou-se, entretanto, a renovar com o defesa até 2024, aumentando a cláusula de rescisão de 20 para 50 milhões de euros. Apesar do Benfica ter desmentido o interesse, o defesa tem vindo a ser observado pelos encarnados e por outros emblemas.Germán Conti vai ser emprestado ao Atlas do México, o que vai render 500 mil euros aos cofres da Luz. O argentino, de 25 anos, contratado na época passada ao Colón, ainda não jogou qualquer minuto esta temporada. O brasileiro Morato, de apenas 18 anos, vai subir da equipa B para ser o quarto central. Rúben Dias e Ferro são os habituais titulares, enquanto Jardel é habitualmente o terceiro defesa de Bruno Lage.O Benfica vai poupar 1,2 milhões de euros em juros com o pagamento antecipado de parte do empréstimo obrigacionista 2018-2021. As águias vão pagar no próximo mês 25 dos 45 milhões de euros que angariaram no mercado no ano passado e admitem, antes de 2021, saldar os restantes 20 milhões. Esta operação permite ainda uma ligeira poupança ao nível dos impostos.