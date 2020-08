Taremi à espera de vendas do FC Porto

O FC Porto está enredado na novela Taremi. O jogador interessa aos dragões, mas sem realizar vendas os portistas não avançam para a contratação do jogador do Rio Ave.

O interna- cional iraniano não se importava de se transferir para os campeões nacionais, mas os seus representantes não foram ainda contactados pelo FC Porto, que tem necessidade de vender jogadores para ir ao mercado.





E, como oadiantou esta quarta-feira, o agente do avançado só aceitará negociações se for o presidente dos azuis-e-brancos, Pinto da Costa, a manifestar o desejo de contratar o futebolista, que detém metade do seu passe.

Eventuais negociações entre clubes, no caso entre portistas e vila-condenses, poderão conduzir a um desfecho. Mas antes do epílogo terá de haver a imprescindível concordância do jogador, que se encontra no seu país, concentrado para um jogo particular da seleção do Irão.

O CM sabe que o Sp. Braga fez uma proposta concreta pelo jogador, que é muito desejado por Carlos Carvalhal, o técnico que o dirigia no Rio Ave.



Os bracarenses colocaram na mesa quatro milhões de euros, mas o CM apurou que já houve outros clubes que procuraram saber valores e formas de poder negociar Taremi.



No mercado de inverno, Benfica e Sporting fizeram abordagens aos representantes do jogador.