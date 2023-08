Mehdi Taremi está cada vez mais longe de deixar o FC Porto para rumar ao Milan, avança esta quinta-feira a Gazzetta dello Sport.De acordo com o jornal, um novo agente entrou nas negociações, exigindo um salário superior aos 1,5 milhões de euros propostos pelo Milan ao avançado iraniano.O emblema italiano tem uma alternativa ao dianteiro dos dragões. Trata-se do marroquino Yousef En-Nesyri, que atua em Espanha, no Sevilha.Esta sexta-feira, encerra o mercado de transferências, tanto em Portugal como em Itália.