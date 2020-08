Taremi desconhece interesse por parte do FC Porto

Taremi desconhece o interesse do FC Porto no seu concurso e, sabe o CM, o jogador só poderá ser negociado com os dragões se for Pinto da Costa a contactar com os representantes do avançado do Rio Ave.

"O Rio Ave não falou com os representantes de Taremi e, portanto, tudo o que possa ser dito não passa de conversa fiada. Esquecem-se que o jogador será, sempre, figura central numa transferência, até porque é detentor de 50% do seu próprio passe", afirma ao CM fonte próxima do internacional iraniano, que se encontra no seu país ao serviço da seleção.

A nossa fonte refere que "o Rio Ave pode falar com a, b ou c, mas terá de se convencer que o atleta tem vontade própria e que não será colocado à margem de qualquer negociação. Poderá, inclusive, ter o desejo de ir para o FC Porto, mas isso não será suficiente para se efetivar um negócio".

Os representantes do futebolista, segundo a nossa fonte, já admitem um cenário "parecido com o de Cavani, ou seja, a partir de janeiro, Taremi, que termina contrato em junho, poderá decidir o futuro, comprometendo-se com outro clube".

Até agora, só houve uma proposta concreta por Taremi. Foi apresentada pelo Sp. Braga, que ofereceu quatro milhões de euros.