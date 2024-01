Taremi quer passar a ganhar o triplo do que atualmente recebe no FC Porto. Segundo o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o avançado exigiu um salário de 5,5 milhões de euros limpos por ano ao Inter para assinar contrato válido a partir de julho. Este montante (que não inclui prémio de assinatura) é três vezes superior aos 1,8 milhões de euros por época que o internacional iraniano aufere no Dragão.









Taremi não está disponível para baixar do patamar que fixou. Foi por esse motivo que não se transferiu para o Milan no verão passado, uma vez que lhe foi oferecido um vencimento idêntico ao que tinha no FC Porto.

A pretensão de Taremi é o grande motivo para a SAD portista encarar a perda do avançado a custo zero, no próximo verão, como inevitável. Já a saída no mercado de inverno está, aparentemente, descartada, pois nenhum clube interessado quer pagar o que os azuis-e-brancos exigem para abrir mão de um jogador que tem a confiança total de Sérgio Conceição.





CM, estão renitentes.



Leia também Marcos Leonardo, o 'novo Neymar', era sonho de Rui Costa



Os 48 milhões de euros gastos nas duas últimas temporadas para contratar cinco jogadores que foram descartados por Sérgio Conceição estão a manifestar-se um ‘travão’ ao ataque ao mercado de inverno. O técnico gostaria de retocar o plantel com mais do que um jogador de qualidade, mas os responsáveis da SAD, sabe o, estão renitentes.