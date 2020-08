Taremi já só pensa na Champions

A prioridade é vender, mas há alvos que o FC Porto não quer deixar escapar e dois deles estão no Rio Ave. Se Nuno Santos é também fortemente pretendido pelo Sporting, Mehdi Taremi só pensa em rumar ao Dragão e atingir o sonho de jogar a Champions.O avançado de 28 anos está a trabalhar com a seleção iraniana, mas entusiasmado com a hipótese de rumar à equipa de Sérgio Conceição. Mehdi Taremi marcou um total de 21 golos em 37 jogos feitos pelos vila-condenses, com os quais tem mais um ano de contrato.O problema dos azuis-e-brancos é já conhecido e tem que ver com a tesouraria, que está dependente das vendas e das mais-valias geradas pelas mesmas. Daí que os negócios devam passar pelos jovens craques formados no Olival, como Fábio Silva, Tomás Esteves e Diogo Leite, este último bem encaminhado para ser jogador do Valência num negócio que o FC Porto pretende que atinja valores a rondar os 20 milhões de euros. Para isso, contam também com a intervenção de Jorge Mendes no processo.A próxima semana será, aliás, decisiva no que às vendas do FC Porto diz respeito, até para a SAD portista poder atacar em força os alvos definidos por Conceição para 2020/21."Gostaria de voltar ao México por tudo o que vivi lá e depois, se voltar ao meu país [Argentina], sonho jogar no Lanús, que sempre me deu tudo", disse Marchesín ao portal ‘90min’.