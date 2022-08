O FC Porto está a gerir com pinças a lesão de Taremi. Ao que o CM apurou, o avançado está a ser protegido, com o objetivo de evitar que falhe o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.



O iraniano sofreu no passado sábado um traumatismo no joelho esquerdo durante a vitória do FC Porto sobre o Sporting (3-0), no Dragão, tendo sido substituído por Galeno à passagem dos 72 minutos.









