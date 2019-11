Técnico do Famalicão: "Permanência na Liga é o objetivo”

Vamos garantir a permanência [na Liga]", disse esta quinta-feira João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, na antevisão do jogo de amanhã (20h30) com o Moreirense. Apesar do arranque surpreendente do clube no campeonato (ocupa o terceiro lugar com 23 pontos, menos quatro do que o líder Benfica), o técnico rejeita favoritismos: "Isso não mexe connosco. Queremos é dar continuidade ao nosso trabalho."

Por agora a meta é assegurar a manutenção, mas João Pedro Sousa não rejeita a possibilidade de, futuramente, renovar os objetivos do clube. "Somos uma equipa ambiciosa. O nosso foco está direcionado para o primeiro grande objetivo [permanência] e depois cá estaremos para dar a cara por outro", explicou.

Sobre o jogo com o conjunto de Moreira de Cónegos, o treinador do Famalicão antevê dificuldades: "É uma equipa das boas do nosso campeonato. Espero dos meus jogadores o que têm feito, tentar controlar o jogo e ir atrás dos três pontos."