Estalou o verniz entre Sérgio Conceição (FC Porto) e Ricardo Sousa (Mafra), após o jogo da Taça da Liga, na sexta-feira. Tudo porque o treinador dos dragões acusou o homólogo de não ter “honrado o nome da família” [pai António foi glória do clube e o filho Afonso foi formado no Olival]”.



“Deu um encontrão ao Wendell [quando este passou no banco do Mafra, depois de ter sido substituído] e não se passou nada”, disse o treinador do FC Porto, no final do jogo que acabou empatado (2-2), na estreia das duas equipas na edição deste ano da Taça da Liga.









