Rui Costa foi do sofrimento à euforia com a vitória por 2-1 arrancada a ferros frente ao Vizela e fez questão de dar os parabéns aos jogadores no balneário. Mas o presidente não se ficou pelos elogios, também avisou que o espírito combativo demonstrado no jogo de sexta-feira deve perdurar ao longo de toda a época.

Rui Costa sofreu a bom sofrer com a partida da 5ª jornada da Liga. Com o Benfica em desvantagem desde os 20 minutos, o presidente esteve sempre muito agitado na tribuna, exteriorizando as emoções em vários lances. Ao primeiro minuto de descontos da 2ª parte, quando o árbitro não assinalou penálti sobre Gonçalo Ramos e expulsou o avançado por simulação (2º amarelo), Rui Costa levantou-se, apanhou o elevador e desceu até ao relvado, onde assistiu aos minutos finais.









Leia também Arrancada a ferros: Penálti nos descontos decide vitória encarnada Foi lá que festejou o 2-1, num penálti cobrado por João Mário. E se momentos antes, fora das quatro linhas, confortara Gonçalo Ramos com um abraço, fez o mesmo com o médio quando este foi expulso, igualmente por acumulação de amarelos (neste caso por ter tirado a camisola nos festejos).

No relvado, Rui Costa também se virou para as bancadas, a ‘puxar’ pelos adeptos, manifestando a “alegria incontrolável” que sentiu - definição do próprio segundo contaram ao CM várias fontes - com a reviravolta no marcador. E ainda deu outro abraço, dessa vez ao treinador Roger Schmidt.





Já no balneário, o presidente dos encarnados elogiou a atitude evidenciada pelos jogadores, mas com um alerta ao plantel tendo em vista o futuro: “É assim que se conquistam títulos. Mesmo quando as coisas não estão a correr bem, temos de lutar até ao fim.”





limpeza no meio-campo custa mais de 40 milhões



O Benfica abdicou de quatro médios pelos quais pagou mais de 40 milhões de euros nas últimas épocas (ver infografia), sem grandes perspetivas de recuperar o investimento. Gabriel, Weigl e Meité foram emprestados sem taxa de cedência. O brasileiro pode ficar no Botafogo até 31 de dezembro de 2023, a seis meses de se tornar um jogador livre. O alemão volta em junho de 2023 do M’Gladbach com apenas um ano de contrato, o que lhe retira valor de mercado. O francês é uma incógnita. Já Taarabt rescindiu contrato sem que tenha entrado qualquer compensação no cofre das águias.



benfica critica var



O Benfica criticou no sábado a “decisão incompreensível de Fábio Veríssimo e o aparente silêncio ensurdecedor de António Nobre, no videoárbitro” no alegado penálti sobre Gonçalo Ramos. Na sua newsletter, o clube vai mais longe: “O VAR veio para melhorar o futebol, não para acrescentar polémica. Não se entende a inação [...], está a desvirtuar a sua própria identidade e existência. Erros grosseiros como este, em que um árbitro consegue transformar um penálti numa expulsão, não podem ser ignorados.”