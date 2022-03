"Temos de dar um exemplo melhor", diz Rúben Amorim

"Aquilo não pode voltar a acontecer [confusão no último clássico com o FC Porto]. A ideia é jogar o jogo pelo jogo, quem ganhar, ganha, temos de dar um exemplo melhor do que no jogo do Dragão. Os jogadores são homenzinhos, não precisamos de ter essa conversa", disse ontem Rúben Amorim na antevisão da 1ª mão das ‘meias’ da Taça de Portugal.O técnico não espera um adversário fragilizado depois do empate com o Gil Vicente: "É uma equipa muito forte, consegue ganhar jogos com e sem Luis Díaz. Olhamos para isso, não esperamos um FC Porto fragilizado. Está na Taça de Portugal, está com vantagem no campeonato. São duas equipas na máxima força.""Os treinadores tentam sempre melhorar as equipas, quando há jogos muito próximos fazemos alterações para melhorar. Não mudamos tanto a forma de jogar, mas sim as características e isso cria alguma incerteza nos adversários. Ainda temos mais um dia para escolher a melhor equipa para ganhar o jogo.", salientou Rúben Amorim.A sucessão de jogos e o facto de os leões terem mais 24 horas de descanso que os portistas não são vantagens para o técnico: "São equipas habituadas a jogar em poucos dias. Depois deste jogo temos o Arouca logo a seguir. Mas 24 horas não faz assim tanta diferença a equipas que estão habituadas a isto."