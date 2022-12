"Temos de guardar um lugar para o Messi no próximo campeonato do Mundo": Scaloni sobre o avançado

Lionel Scaloni, espera poder contar com o avançado em 2026. Messi terá na altura 39 anos.





A Argentina venceu a França, este domingo por 4-2 e sagrou-se campeã mundial.Lionel Messi, o jogador argentino, foi um dos grandes rostos deste Mundial do Qatar. O internacional vai continuar na seleção, mas já fez saber que este foi o último Mundial da sua carreira.O selecionador da Argentina,"Temos de guardar-lhe um lugar para o próximo campeonato do Mundo."Ele tem o direito de decidir o que pretende fazer com a sua carreira", concluiu.