“Temos que manter a mesma eficácia e ser melhores do que o adversário, e é o resultado que dita isso”, disse este sábado Artur Jorge na antevisão do jogo com o Sporting, em Alvalade, para a Liga.



O treinador bracarense lembrou os jogos com os leões nesta época, nos quais se registou um empate (1-1) em Braga, para a Liga, e uma vitória na meia-final da Taça da Liga (1-0), mas fez questão de reforçar: “É um adversário muito forte nesta altura, muito bem orientado.









