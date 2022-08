"Temos que nos reinventar, criar situações diferentes para que os jogadores disponíveis se sintam confortáveis no sistema. O Grujic e o Vitinha são médios diferentes, dão coisas diferentes e temos médios que nos deixam confortáveis para ganhar jogos, que é o mais importante”. Foi desta forma analítica que Sérgio Conceição desmistificou, este sábado, durante a antevisão da partida em Vizela (esta tarde, às 18h00), a ausência de Vitinha (transferido para os franceses do PSG), no meio-campo portista, e revelou confiança nos médios que integram o plantel.









