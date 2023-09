“Temos de ser mais pressionantes”, diz Rúben Amorim

“Podíamos ter sido mais pressionantes. Com o golo tivemos algumas saídas com perigo. Depois de uma segunda parte não tão bem jogada, mas controlámos o jogo”, disse o técnico Rúben Amorim, que acabou por admitir que o resultado acaba por se ajustar àquilo que as duas equipas fizeram.









O técnico dos leões disse ainda que a equipa está longe do que pretende: “Temos de ser mas intensos e mais pressionantes. Ainda assim estivemos perto da vitória, até porque tivemos mais ocasiões claras de golo.”

A substituição de Paulinho ao intervalo acabou por se dever a um problema físico. “O Paulinho saiu porque esteve a semana toda condicionado devido a um problema muscular”, revelou o treinador dos leões, que salientou o facto de ir para a paragem do campeonato no primeiro lugar, juntamente com o Boavista e o FC Porto.









"A perda de pontos foi um bocado injusta. Eles tiveram bastante bola, mas não criaram muitas oportunidades e nós podíamos ter feito o segundo e o terceiro golos. Vamos melhorar e no próximo jogo vamos estar melhor", disse Pedro Gonçalves, autor do único golo do Sporting na partida deste domingo.

ARTUR JORGE TÉCNICO EXPULSO





O treinador Artur Jorge foi expulso com duplo amarelo (ambos por protestos) e acabou por sair mais cedo do banco de suplentes. Do outro lado, um elemento da equipa técnica do Sporting também acabou por ver vermelho direto. Pedro Gonçalves viu amarelo já no banco de suplentes por protestos.





Djaló lamenta





“Não foi o resultado que queríamos, que eram os três pontos. Mas foi bom, consegui o golo do empate. Agora é vencer o próximo jogo”, disse Djaló (Sp. Braga).