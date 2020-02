"Temos de tentar golos na Turquia": Silas quer Sporting ao ataque

Temos de tentar marcar. Vamos criar várias ocasiões. É importante chegar lá e tentar fazer um golo". É esta a ambição de Silas para o jogo desta quinta-feira (17h55) no terreno do Basaksehir (Turquia), para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.A equipa leonina venceu no estádio José Alvalade por 3-1, na primeira mão, e o treinador português quer de novo trocar as voltas à equipa turca. "Nós vamos tentar apresentar coisas diferentes. Penso que os surpreendemos [na primeira mão] com movimentos que não estavam à espera. Acho que eles vão exibir um sistema distinto. Jogadores que não apresentaram no primeiro jogo. Robinho já fez minutos. Naturalmente partimos com uma vantagem, o que obriga o adversário a expor-se mais", realçou.O Sporting, de forma a conseguir ‘enganar’ novamente o adversário, conta com Sporar. O avançado marcou nos últimos dois jogos [Basaksehir e Boavista], algo que não espanta Silas."É um jogador que faz golos. Se formos ver o historial dele, tem feito sempre muitos. Pode haver um ou outro jogo que não faça, mas normalmente faz muitos golos. Nós também criamos muitas ocasiões, o normal é aparecerem", afirmou o treinador, de 43 anos."Vamos com confiança para passarmos aos oitavos de final, é esse o nosso objetivo", afirmou ontem Frederico Varandas, no Aeroporto Humberto Delgado, à partida para a Turquia."Queremos todos que o Sporting passe à próxima fase da prova", realçou o presidente do clube de Alvalade. Varandas recusou ainda falar sobre o interesse em Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, para o comando técnico dos leões.Coates e Acuña estão de regresso aos convocados para o jogo de amanhã. O médio Eduardo também é novidade em relação à última lista.Neto, castigado, não seguiu para a Turquia, tal como Mathieu, Renan e Luiz Phellype (todos por lesão), Jesé e Miguel Luís (ambos por opção).