Carlos Carvalhal está feliz. Ainda assim, quer mais e melhor da equipa que terminou a última Liga no terceiro lugar. “Temos ainda muito para evoluir”, referiu este domingo o treinador do Sp. Braga no balanço à pré-temporada.









“Gostei muito de várias coisas que aconteceram na pré-época. Na generalidade, estou muito satisfeito”, afirmou o técnico bracarense, lembrando a importância, para a dinâmica da equipa, de não se sofrer golos. “Vemos uma equipa a pressionar o guarda-redes contrário e, muitas vezes, a correr riscos atrás. Várias vezes ficámos em situações de um contra um, mas os jogadores resolveram-nas coletivamente. É neste equilíbrio que apostamos – sermos uma equipa ofensiva, mas equilibrada para defender na perda da bola”, diz Carvalhal.

A ideia de jogo defendida pelo treinador é colocar “muita gente na fase ofensiva”. Guarda-redes e defesas têm também um papel importante para que essa forma de estar no jogo funcione em pleno. “Conseguir o equilíbrio da equipa em todas as situações é o que dá trabalho”, refere o treinador minhoto.





“Temos ainda muito para evoluir. Mas sentimos que estamos preparados para a competição”, referiu Carlos Carvalhal, que, para já, não sabe se Gaitán, que começou a preparação mais tarde, e Paulinho estarão aptos a defrontar, sábado, no Estádio do Dragão, o FC Porto na primeira jornada da Liga.







Paulinho e Gaitán reavaliados

Paulinho e Gaitán são esta segunda-feira reavaliados pelos médicos, que, assim, deverão ficar com uma ideia se os avançados recuperam para o jogo de sábado, com o FC Porto, para a Liga. Saíram ambos com queixas musculares no particular de anteontem com o Farense.