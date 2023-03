“Estamos pressionados desde o início. Estamos atrás e isso dá-nos uma pressão extra para ganhar. Temos sempre que ganhar quando seguimos na frente, quando estamos atrás até nos dá uma ansiedade para ganharmos. A preparação tem sido igual, sabendo que é um momento importante da época. Já falhámos algumas vezes em momento destes”, disse esta sexta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo deste sábado(18h, SportTV1) com o Portimonense, no Algarve.









