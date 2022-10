Ten Hag confirma regresso de Cristiano Ronaldo após suspensão do jogador

O futebolista português Cristiano Ronaldo está de regresso aos convocados do Manchester United, depois de ter ficado de fora, castigado, por se recusar a entrar nos últimos minutos do jogo com o Tottenham.

"O Cristiano vai estar na convocatória para amanhã (quinta-feira). Já dissemos tudo e respondemos a todas as questões, esteve fora por um jogo e está de regresso ao plantel, como de costume", explicou o treinador neerlandês Erik Ten Hag.

O avançado português foi reintegrado na terça-feira nos trabalhos da equipa, depois de dois dias de folga do plantel.