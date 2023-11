Roger Schmidt ainda não definiu que avançado vai utilizar frente ao Inter Milão, na quarta-feira. O CM sabe que estava previsto ser Musa o titular frente aos italianos no decisivo jogo da Champions, mas as boas exibições de Tengstedt nos dois últimos jogos vieram baralhar as contas do treinador.



Depois de ter alinhado com um ataque móvel em Itália - Rafa Silva foi o homem mais adiantado na derrota por 0-1 - na receção aos transalpinos Schmidt estava inclinado a colocar um avançado mais fixo para dar outro peso às águias na área adversária.









