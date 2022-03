“Já fui muito claro: tenho contrato. No futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me dizer e depois tudo a tempo de Deus. Mas lembro que tenho contrato”, disse Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, numa altura em que muito se tem falado do interesse de vários clubes, entre eles o Benfica e o Granada, de Espanha.









O treinador português de 43 anos respondia a perguntas sobre o seu futuro após o clássico com o São Paulo, que o Palmeiras venceu por 1-0, em jogo em atraso da 23ª jornada do campeonato paulista.

Com este resultado, o ‘verdão’ ascendeu à liderança do Grupo C, com 23 pontos, e garantiu a qualificação para a fase seguinte da competição.