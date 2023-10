"Tens de decidir com a descrição. Vai por mim": Divulgado áudio de penálti sobre Taremi discutido por telemóvel

O lance do penálti sobre Taremi que foi revertido, aos 89' do FC Porto-Arouca, foi um dos áudios divulgados pelo Conselho de Arbitragem da FPF durante o programa para o efeito na Sport TV, este domingo. Na altura, Miguel Nogueira reverteu a sua decisão depois de conversar ao telemóvel com o VAR, pois as imagens não estavam disponíveis na sequência de uma falha de energia . Leia em baixo todas as comunicações entre os vários membros da equipa de arbitragem nesse momento, onde é dito pelo árbitro que a jogada teria de ser descrita pois não existiam imagens no Dragão.: Digam ao Miguel para vir à zona de revisão porque eu acho uma carga completamente normal.: Passa o telefone ao Miguel.: Não há imagens. Tens de descrever.: Não há imagens, Rui!: Não há imagem?: Tens de descrever, descreve. Sim, não há imagem. Diz-lhe a ele.: O que se passa é que o Taremi, antes de lá chegar, já está a encenar a queda. Nada justifica a queda.: Foi na cabeça que tocou.: O corte do jogador do Arouca é com a cabeça.: Monitor alternativo?: Mas vamos ficar sem imagem ou como é que é?: Não temos mesmo imagem lá. Bruno, não temos Backup, imagem, nada, certo? Não há imagens lá.: Não vamos ter imagem. Tenta aguardar um bocadinho.: Olha aqui em live... esquece. Pronto, isso.: Miguel, não vão haver mais imagens até ao final. Tens de decidir com a descrição. Vai por mim. Tens de recomeçar com bola ao solo, ok?: Marcou penálti?: Ok, ok.