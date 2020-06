Tensão entre Cristiano Ronaldo e treinador da Juventus

Cristiano Ronaldo tem contestado as decisões do treinador da Juventus, Maurizio Sarri, noticiou este domingo o jornal ‘Gazzetta Dello Sport’.A ‘Vecchia Signora’ ainda não conseguiu vencer desde a retoma das competições em Itália. A equipa do português empatou (0-0) em casa com o Milan, na 2ª mão meia-final da Taça de Itália, tendo o madeirense falhado um penálti. Ainda assim, a Juve alcançou a final, porque empatara (1-1), na 1ª mão, no reduto dos rossoneri. Mas no jogo decisivo, quarta-feira, em Roma, perdeu (0-0, 2-4 após g.p.) com o Nápoles.O avançado não tem gostado das opções de Sarri e já deu a entender que não devia estar "plantado" na área à espera das assistências dos colegas. O jogador, de 35 anos, pretende jogar a partir da esquerda."Falei com o Ronaldo antes do encontro com o Milan. Ele vai trabalhar para começar a jogar ligeiramente mais nos flancos", revelou ontem o técnico à Sky Itália, salientado ainda que o dianteiro não está "bem fisicamente".Já este domingo à noite, Ronaldo deixou, através das redes sociais, uma mensagem que pode ser entendida como uma reação às críticas de que foi alvo pela exibição no final da Taça de Itália. "Nunca desistir, sempre focado no próximo passo. Todos juntos", escreveu o craque.Esta não é a primeira vez que a relação entre CR7 e o técnico azeda. Em novembro, Ronaldo foi substituído, por Dybala na vitória (1-0) em casa com o Milan, para o campeonato, situação que deixou o craque furioso, tendo mesmo abandonado o estádio antes do final do jogo.