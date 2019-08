Tensão entre Super Dragões e polícia por falta de licença na sede da claque

Os Super Dragões, principal claque de apoio ao FC Porto, encerraram a sua sede social depois de terem devolvido as instalações aos senhorios. A claque decidiu estabelecer a nova sede num contentor, mas a falta de licença levou as autoridades a encerrarem o espaço, o que gerou momentos de tensão entre os envolvidos.A 'nova' sede foi visitada pela Polícia Municipal do Porto, juntamente com a divisão de Spotters da PSP, e ficou comprovado que a claque não tinha licença de ocupação de espaço público. As autoridades ainda tentaram apreender a estrutura e, após momentos de tensão, a solução acabou por ser o deslocamento da sede para uma zona dentro do perímetro do Estádio do Dragão.O problema acabou por se resolver e as autoridades abandonaram o local.